Kovalenko MM-sarjast: eesmärki on raske seada, sest keegi ei tea, mis tase seal hakkab olema

Motoringraja maailmameistrivõistlustel osalemisega Supersport 300 klassis saab Anastassia Kovalenkost esimene Eesti naisringrajasõitja, kes kunagi MM-il kaasa löönud. Esimene MM start on Kovalenkol plaanis teha Misano ringrajal, 18. juunil

"Praegu on eesmärki raske seada, sest tegelikult läheb sari alles esimest aastat käima, mis tähendab, et tegelikult keegi ei tea, millised margid ja tiimid on eespool. Ja üldse - milline tase seal hakkab olema," lausus Kovalenko ETV-le.

"Tegelikult on hea, et saan esimest etappi pealt vaadata. Siis tean paremini, mis resultaat võib sel aastal tulla. Ja võistlevad seal ainult mehed, mis tähendab, et võistlen sel aastal juba meeste arvestuses. Kui varasemalt oli vähemalt naiste arvestus, siis nüüd seda ka enam ei ole."

Paralleelselt kavatseb ta sõita täishooaja ka Itaalia meistrivõistluste Yamaha R3 sarjas. "Selle jaoks, et uut stiili õppida. Ma pole varem väikse kubatuuriga rattaga sõitnud ja see vajab natuke teistsugust stiili."