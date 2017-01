Meeru ja Triisa stardivad täna Dakari rallil

Mart Meeru (Foto: Erakogu)

Päeva pikkus, 454 kilomeetrit, on selline hea soojendus, kui üle 40-kraadise temperatuuri juures üldse soojendust vaja on. Tänase päeva katse on sellest 39 kilomeetrit. See on küll lühike, kuid samas tehniline ja kohati lausa traieli elementidega Paraguai looduses. Päev lõppeb juba uues riigis, Argentinas Resistencia linnas.

Mart ja Toomas on öelnud, et hullu panema kohe alguses ei minda, pigem püütakse esimeste päevadega leida oma rütm ja siis sellega jätkata. Toomase soov on samas esimeste päevadega oma stardikohta parandada, esimesel päeval on see 103, Mart on pisut eespool, tema stardikoht on täna 85. Eesti aja järgi on nende tänased stardiajad järgmised: Mart - 12.35:30 ja Toomas - 12.44:30.

2017. aastal stardivad Toomas Triisa ja Mart Meeru Dakaril Malle-Moto klassis, kus tuleb kõik ise teha. 2014. aastal startisid Mart Meeru ja Toomas Triisa esmakordselt Dakari maratonrallil ja nende kohad üldarvestuses olid vastavalt 40 ja 52. 2015. aastal startis Mart eestlastest ainsana Dakaril ja tema lõppkohaks jäi 38.

2017. aasta Dakari maratonralli stardib esmakordselt 2. jaanuaril Paraguaist ja liigub edasi Boliiviasse ning finiš on 14. jaanuaril Buenos Aireses.