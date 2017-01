Toomas Triisa elukaaslane hõredast Boliivia õhust: kohati on nii paha olla, et enam ei jõua

Malle-Moto klassis Dakari ralli võitjaks kroonitud Toomas Triisa sai katsumuse jooksul palju abi ka elukaaslaselt Signe Ilveselt, kes teda kogu 9000-kilomeetrise teekonna saatis ja talle igaks õhtuks märkmed ette valmistas.

"Minu kõige kiirem aeg laagris hakkas sellega, et Toomas tuli sisse ja andis mulle oma roadbook'i. See tuli järgmiseks päevaks valmis valmistada," sõnas ta ETV saatele "Ringvaade".

"Me olime kodus eelnevalt kokku leppinud kõik tingmärgid, värvid, kuidas seda kõige lihtsam oleks jälgida. Mul kulus selle tegemiseks igal õhtul kaks ja pool kuni kolm tundi. See oli õhtust päris suur osa."

Ka päeval ei saanud Signe niisama olla. "Samal ajal kui Toomas võistles, käisime meie täpselt sama teekonna autoga läbi ehk ca 9000 km autoga. Me küll raja peale ei näinud, aga kogu marsruut oli põhimõtteliselt sama."

Peamiselt ümbritses seltskonda igapäevaselt kõrb, tühi maastik, kuigi leidus ka kaasaelajaid, eriti Boliiviat läbinud etappidel. "Nad on seal hästi kaasaelavad ja toetavad, kuigi Boliivia õhk, loodus ja kliima ei ole meile kõige meeldivam, sest seal on kõrgus ja kohati on nii paha olla, et enam ei jõua. Tahaks tagasi, hapnikku pole," meenutas Ilves.