Triisa ja Meeru lõpetasid raske päeva kõrgetel kohtadel, tiitlikaitsja murdis jala

Toomas Triisa (Foto: Dakar Rally Team Estonia Facebook)

Kui kolmandal päeval tõusti merepinnast korraks pea 5000 meetri kõrgusele, siis neljas päev viis sõitjad 3500-4000 meetri kõrgusele ja sellisele kõrgusele jäädakse Boliivia Andides järgnevaks kuueks päevaks. Neljanda päeva laager on 3000 meetri kõrgusel Boliivia linnas Tupizas. Päev oli taas raske ja keeruline, seda nii hõreda õhu kui merepinnast 3000 meetri kõrguste düünide tõttu ja navigeerimine oli taas üheks päeva märksõnadest.

Neljapäevase katse esimene osa oli sarnaselt kolmanda päevaga navigeerimise osas keeruline, lisaks sõideti seda pehmetes düünides ja endas mitte väga kindlaid sõitjaid oli palju. Korraldajad on sellel aastal teinud roadbooki selliseks, kus on infot vähem, eesmärgiga teha sõit keerulisemaks ja et see meenutaks rohkem algusaegade Dakari.

Toomas Triisa (Husqvarna) alustas päeva esimeses kontrollpunktis Malle-Moto klassi kolmanda vaheajaga, järgmises kontrollpunktis oli ta kaotanud aega ja oli kuues. Sealt edasi liikus ta kergelt tõusvas tempos ja lõpetas päeva oma klassi neljanda tulemusega, kaotades Malle-Moto klassi päeva kiireimale sõitjale, Lyndon Poskittile (KTM) 9.25. Mart Meeru (Husqvarna) sõitis läbi katse viiendal-kuuendal kohal ja katse finišis oli ta viies, kaotades Poskittile 12.41.

Tsiklite üldarvestuse võitja oli Matthias Walkner (KTM), Triisa oli katsel kokkuvõttes 49. (+1:16.38) ja Meeru 53 (+1:19.54). Kukkumise ja jalaluumurruga lõppes tänavune Dakar eelmise aasta võitjale, Toby Price'ile (KTM). Tsiklite üldliider on Joan Barreda Bort (Honda), kes oli neljapäeval teine. Malle-Moto klassis on Toomas Triisa peale neljandat päeva teine, taas liidriks tõusnud Jose Julian Kozac'ile kaotab ta 5.06, Mart Meeru on selle klassi viies. Üldarvestuses on Triisa 39 (+2:20.29) ja Meeru 55 (+3:30.58).

Dakari viies päev jätkub merepinnast 3000-4000 meetri kõrgusel. Päeva pikkus on kokku 692 kilomeetrit, millest katse moodustab 447 kilomeetrit. Päeva lõpuks jõutakse Oruro linna, kus on viienda päeva laager. Katset iseloomustab vahelduv maastik ja pinnas, taas on sees neutralisatsioonilõik, seda juba varasematest Dakari maratonrallidest tuttava Uyuni ümbruses. Väike osa sõidetakse ka maailma suurimal soolaväljal Uyunis, mis võib olla ka vihmasadude tõttu vesine, soolavesi on olnud varasematel aastatel tehnikale probleemiks. Kuiva ilma korral on see lõik väga kiire, kus tullakse põhjagaasiga. Katse lõpuosas on sõitjaid taas ootamas liivadüünid.

Toomas Triisa stardib tänasele päevale Eesti aja järgi kell 12.07, Mart kell 12.09. Katse stardiajad on vastavalt 13.47 ja 13.49.