Hannes Soomer: üks samm on veel Superbike'ide MM-sarja jäänud

Motoringrajasõitja Hannes Soomer stardib eeloleval hooajal maailmameistrivõistlustel, lüües kaasa kõigil Euroopa etappidel tugevas Supersport klassis.

Juba eelmisel kahel hooajal World Superbike'i sarjast järgmisel tasandil, Superspordis, valitud etappidel kaasa löönud 18-aastane Hannes Soomer saab tänavu end proovile panna juba kümnel Euroopas toimuval etapil.

"Selline otsus, et sõita ainult Euroopa arvestus, kus on eraldi ka punktilugemine, see tuli meeskonna, Honda tehase ja kõikide osapoolte ühise otsusena. See arvestus on tehtud minusuguste noorte jaoks, et oleks lihtsam hoog üles saada enne, kui päris hooaeg kaasa sõita," rääkis Soomer ETV spordisaatele.

Uuel nädalal Hispaanias esimeste testidega alustav Soomer usub, et tema Honda mootorratas on sarjas igati konkurentsivõimeline: "Potentsiaal on kõva. Meil on suhteliselt kõva tugi Honda tehase poolt ja Honda ametliku tehasetiimi poolt. Meil tulevad järgmisel nädalal esimesed testid ja eks siis ole näha, kuidas see minuga istub ja kuidas kogu kompott koos töötab."

Seni loogiliselt kulgenud karjäär võiks lähiaastatel tipneda Superbike'ide MM-sarjas sõitmisega: "Üks samm on jäänud. Kas see juhtub kahe, kolme või nelja aasta jooksul, seda ei tea. Näeme, kuidas läheb, aga plaan on selline."