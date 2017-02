Anastassia Kovalenko stardib tänavu kolmel Supersport 300 MM-etapil

Anastassia Kovalenko (Foto: Galina Deinega)

Esialgu on Kovalenkol plaanis kaasa teha kolm etappi. Sellega saaks Kovalenkost esimene Eesti naisringrajasõitja, kes kunagi MM-il võistelnud. Paralleelselt sõidab Anastassia Kovalenko täishooaja Itaalia meistrivõistluste Yamaha R3 sarjas.

“Kuna noorte sari kui ka naiste arvestus, kus varasematel aastastel võistlesin, eemaldati, tuli otsus astuda suur samm edasi ja sõita MM-i. Arvan, et just väiksema kubatuuriga klassis on mul kõige suurem tõenäosus meestega konkurentsis püsida, kuna antud rattaga sõit ei nõua nii palju füüsist kui seda näiteks 600 cm3 tsikkel ning samuti annab minu kerge kehakaal väikese eelise kiirendamisel ning tippkiiruse kogumisel,” kommenteeris Kovalenko.

“Kuigi sain mitmelt tiimilt pakkumise tervet hooaega kaasa teha, otsustasin siiski see aasta kaasa sõita ainult valitud etapid, kuna terve hooaeg on väga kulukas ja hetkel sellist ressurssi ei ole, lisaks olen saamas teist magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, mis tähendab, et omakorda leidub mulle rohkem aega magistritöö ning eksamitele pühendumiseks. Vähetähtsaks ei saa pidada ka fakti, et käesolev sari läheb alles esimest aastat käima, mistõttu on pigem kasulik sellel aastal jälgida, mis tiimid ja tsiklimargid on konkurentsis eespool, samuti kasutada seda aastat nn “õppeaastaks” ning vundamendi ladumiseks. Väikese rattaga sõit nõuab stiili muutust, mistõttu püüan võimalikult varakult soetada endale 300 cm3 treeningratas, et olla esimeseks etapiks maksimaalselt valmis. Eelnevat silmas pidades, tuli ka otsus paralleelselt kaasa sõita Itaalia meistrivõistlusi Yamaha R3 klassis, kuna ratas on sarnane sellele, mis saab olema MM-il ning see on sobiv sari kogemuste saamiseks enne MM-ile minemist,” lisas Kovalenko.

Esimene MM start on Anastassia Kovalenkol plaanis teha Misano ringrajal, 18. juunil, mida on võimalik jälgida Eurospordi vahendusel. Anastassia Kovalenkot näeb järgmisel nädalavahetusel, 25.-26.02, toimuval motomessil, kus ta tutvustab lähemalt oma uue hooaja plaane.

Eelmisel aastal saavutas Kovalenko Euroopa juunioride karikasarjas naiste arvestuses neljanda koha, jättes vigastuse pärast Saksamaa etapi vahele.