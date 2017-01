Dakaril võidutsenud Toomas Triisa saapaid varna riputama ei hakka

Neljapäeval jõudis tagasi kodumaale Argentinas toimunud Dakari rallil Eesti motomeeste kõigi aegade parima tulemuse välja sõitnud Toomas Triisa. 30. koha saavutanud ja Malle-Moto ehk mehhaanikute võistlusklassis võidukarika teeninud Triisale korraldati Tallinna lennujaamas vägev vastuvõtt.

„Võib-olla oli seekord mul natuke rohkem õnne kui teistel,“ tõdes Triisa ERR-ile. „Kui eelmisel rallil oli palju seotud üllatuste, ebaõnnestumiste ja tehniliste viperustega ning oli palju ellujäämist, et see üldse ära teha, siis seekordne ralli oli vastupidi. Läks nagu lepase reega.“

„Selline tulemus on vaieldamatult minu elu parim tulemus ja elu parim võistlus," tunnistas Triisa. "Mulle meeldib elada nii, et mul on eesmärk, mille poole püüelda, silme ees. Mardiga (Mart Meeru - toim.) sai see Dakari rallide projekt väga edukalt ette võetud, kõik rallid, kus me osalesime, finišeerisime. Saapaid varna ei riputa, nn uus Dakar Ameerika mandril on tehtud, paar aastat on südant paitanud see nn vana Dakar Aafrika mandril, ka see üsna edukalt taas käivitunud. Võib-olla planeerime mõne aasta pärast seda rallit proovida.“