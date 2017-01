Dakari kuues katse jääb keeruliste tingimuste tõttu ära  

Olud Dakari ralli viiendal katsel

Osa sõitjaid oli sellel hetkel veel eelmisel katsel ja tänase katse ettevalmistus ei oleks olnud piisavalt hea ning sõitjate turvalisus oleks 3000-4000 meetri kõrgusel katsel olnud ohus. Lisaks on osa katsest vihmasadude tõttu läbimatu.

See tähendab, et sõitjad liiguvad täna Orurorost mööda teed Boliivia pealinna, La Pazi, kus on tänane laager ja kus veedetakse ka homne Dakari puhkepäev. Erandkorras saavad puhkepäeval kõik Malle-Moto klassi sõitjad ööbida telgi asemel hotellis, mida Toomas Triisa ja Mart Meeru ka kasutavad. Meie sõitjatega on hetkel kõik korras, samuti tehnikaga ja nad asuvad hetkel Malle-Moto klassi teisel ja viiendal kohal.