Hannes Soomer osaleb tuleval hooajal maailmameistrivõistlustel

Hannes Soomer (Foto: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon)

Soomeri jaoks algab hooaeg 31. märtsil Hispaania etapiga, eelmisel aastal jälgis kõnealust võistlussarja 285 miljonit televaatajat ja sellel aastal viiakse Hannese vahendusel nendeni ka tükike Eesti soolotsiklite võidusõiduajalugu.

„Ootan põnevusega esimest testi, et saaks jätkata sealt, kus eelmise aasta lõpus pooleli jäi," arvab Soomer väljakutsest ise. "Meeskond, milles ma sõitma hakkan, on mulle tuttav EJC aegadest ning sel hooajal on meil ka Honda tehniline tugi.“

Meeskonna hooaja eesmärk on saavutada stabiilselt esikümne kohti ning võita ESS arvestus (arvesse lähevad vaid Euroopas toimuvad MM-etapid). „Veebruaris algavad esimesed testid ning eesmärgiks on saavutada hea koostöö minu, mootorratta ja meeskonna vahel,“ lisas Soomer. „Ma tänan meeskonda, kõiki toetajaid, oma peret ja fänne, kes on aidanud mind kohta, millest ma 10 aastat tagasi ei julgenud mõeldagi – teha oma unistuste tööd ja seda tehasetoega meeskonnas.“

6. veebruaril algavad Soomeril treeningsõidud Hispaanias, Cartagena ringrajal.