Dakaris jäi ära juba teine katse, Toomas Triisa jätkab oma klassi liidrikohal  

Maalihest tekkinud mudatulvad Volcano külas Argentinas (Foto: Reuters/Scanpix)

Kui Toomas Triisa ütles enne Dakari kaheksandat katset, mis oli tänavuse maratonkatse teine osa, et see saab olema tänavuse ralli raskeim päev, siis nii ka oli. Kuid vaevalt pidas ta silmas seda, mis eile Lõuna-Ameerikas, Jujuy ja Salta piirkonnas toimus. Eilne katse startis Boliiviast, Uyunist ja päeva lõpuks pidid sõitjad laagrisse jõudma Saltasse, mis asub Argentinas. Suuremas osas sinna ka jõuti, kuid sellele eelnes väga palju sündmusi, mis mõjutasid kohalike elu ja ka seda, et tänane katse ära jääb,

Juba hommikul teatati, et seoses vihmasadudega on tõusnud veetase jõgedes, kust osa trassi pidi läbi minema. Nii lõppes eilse katse, millel kokku pikkus 492 kilomeetrit, esimene osa varem, juba 174 kilomeetril. Sealt edasi algas neutralisatsiooniala , mis lõppes Argentina piiril. Neutralisatsiooniala pikkuseks tuli sellega 176 kilomeetrit ja katse lühenes sellega 73 kilomeetrit. Peale katse finišit tuli läbida veel 350 kilomeetrine ülesõit, enne kui jõutakse Saltasse. Kokku siis pea 900 kilomeetrine võistluspäev. Vähemalt nii oli planeeritud.

Kuid kõik muutus, kui viimase 40 aasta suurimad tulvaveed, mis tõid endaga kaasa ka maalihked, muutsid läbimatuks maantee, kustkaudu pidid Saltasse liikuma nii sõitjad kui meeskonnad ja kogu ülejäänud Dakari logistika. Dakar Dakariks, kohalike elanike jaoks oli see katastroof, väidetavalt on inimohvreid, teed ja linnad olid vee all, vesi oli kohati tõusnud osades linnades üle meetri kõrgusele. Dakari korraldajad suunasid ka oma ressursid kohalike elanike abistamiseks ja otsisid samal ajal võimalust sõitjad ja muu Dakari karavan saata ikkagi Saltasse. Põhitee oli läbimatu ja selle puhastamine võtab aega vähemalt 40 tundi. Alternatiivne tee leiti, see lisas päeva distantsile veel 200 kilomeetrit ja kusjuures, kõige suuremad veokid seda teed kasutada ei saanud ja pidi tegema üle 400 kilomeetrise ringi, et jõuda Saltasse. Laagrisse jõudsid sõitjad ja meeskonnad alates kella üheksast õhtul kohaliku aja järgi.

Selle kõige tulemusel võtsid korraldajad vastu ainuõige otsuse, jätta tänane katse ära ja päeva jooksul liiguvad sõitjad ja meeskonnad Chilecitosse, kust saab Dakar jätkuda juba homme hommikul.

Võistluse poolelt ka infot. Toomas Triisa ja Mart Meeru tegid taas korraliku päeva, see oli viimane katse, kui oldi 3000-4000 meetri kõrgusel ja nagu aru saada, ei teinud ilmaolud asja lihtsamaks. Triisa (Husqvarna) oli katsel Malle-Moto klassis teine, etapi võitis Robert jr Van Pelt (Husqvarna), Triisa kaotus talle katsel oli 2.52. Meeru (Husqvarna) oli katsel selle klassi üheksas (+26.13). Toomas Triisa on endiselt Malle-Moto klassi liider, tema edu teisel kohal oleva Lyndon Poskitti ees on 53.44. Meeru on kuuendal kohal ja kaotab Triisale 2.33:52.

Üldarvestuses võitis katse Joan Barreda Bort (Honda). Triisa oli 45 (+44.16) ja Meeru 67 (+1.07:37). Dakari tsiklite liider on Sam Sunderland (KTM), Triisa on 35 (+4.08:40) ja Meeru 61 (+6.42:32).