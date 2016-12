Tanel Leok: tahaksin vanemas eas näha, et Eesti poisid tulevad MM-idel esimesteks

Motokrossisõitja Tanel Leok kihutab uuel aastal nii MM-etappide arvestuses kui kodustel mõõduvõttudel. Karjäärist loobumise mõtteid 31-aastane motomees ei mõlguta.

Tanel Leok läheb uuel aastal vastu 17. hooajale maailmameistrivõistluste arvestuses. Lisaks 20 MM-etapile teeb ta kaasa ka kodustel meistrivõistlustel ja seda kahes võistlusklassis. Veebruaris Katari etapiga algaval hooajal sõidab Leok tehasetoega Itaalia meeskonnas ja Husqvarna tsikliga. Sama marki tsikliga stardib ta ka Eestis MX1 ja MX2 klassis.

"Tehas tahtis, et ma jätkaks veel testisõitjana ja tiimiga koostöös kõik klappis," sõnas Leok ETV spordiuudistele.

31-aastane Leok võtab praegu ühe hooaja korraga ning möönab, et võrreldes karjääri algusaastatega on võistlejad, sõidutehnika ja mootorrattad kõvasti muutunud. Spordialaga seotuks soovib Tanel Leok jääda ka pärast karjääri lõppu.

"Kui noorem olin, mõtlesin, et see ongi minu töö," meenutas Leok. "Elasin Belgias ja oli üsna keeruline kogu aeg edasi-tagasi reisida. Nüüd olen enamasti Eestis ja kui passid igal nädalavahetusel tühja, tekib ikka kiusatus võistlema minna. Ma tahaksin, et Eestis tuleks põlvkond peale, et ma saaksin kunagi vanemas eas minna MM-i nautima ja näha, et Eesti poisid tulevad seal esimeseks.“