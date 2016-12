Dakar Team Estonia stardib kolmapäeval Lõuna-Ameerikasse

Toomas Triisa ja Mart Meeru (Foto: Rando Aav / rally.ee)

Kolmapäeval, 28. detsembril asuvad Dakar Team Estonia liikmed Toomas Triisa ja Mart Meeru teele Lõuna-Ameerikasse, et startida 2017. aasta Dakaril.

Meeskond annab teada, et meedia, fännid ja sõbrad on teretulnud 28. jaanuaril kell 14.00 Tallinna lennujaama väljuvate lendude osasse, et mehed väärikalt teele saata.

2017. aastal stardivad Toomas Triisa ja Mart Meeru Dakaril Malle-Moto klassis, kus tuleb kõik ise teha.

2014. aastal startisid Mart Meeru ja Toomas Triisa esmakordselt Dakari maratonrallil ja nende kohad üldarvestuses olid vastavalt 40 ja 52. 2015. aastal startis Meeru eestlastest ainsana Dakaril ja tema lõppkohaks jäi 38.

2017. aasta Dakari maratonralli stardib esmakordselt 2. jaanuaril Paraguaist ja liigub edasi Boliiviasse ning finiš on 14. jaanuaril Buenos Aireses.