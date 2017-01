Dakari rallit juhib Peterhansel, Triisa tõusis omas klassis liidriks

Täna sõideti Dakaril peale puhkepäeva seitsmes katse. See viis sõitjad Boliivia pealinnast, La Paz'ist Uyunisse ja tegu oli Dakar Team Estonia poolt vaadates eduka katsega, kui Toomas Triisa (Husqvarna) tõusis ilma kõrvalise abita klassi Malle-Moto liidriks, kui võitis selles arvestuses tänase katse. Mart Meeru (Husqvarna) oli katsel kaheksas ja klassi kokkuvõttes jätkab viiendal kohal.

Tänane katse oli samuti ilmaolude tõttu muudetud, kokku oli pandud ära jäänud kuuenda ja tänase, seitsmenda katse osad. Lõpppunkt jäi ikka samaks, varasematest Dakaridest tuttav Uyuni Boliivias. Täna oli tänavuse Dakari maratonkatse esimene osa, Malle-Moto sõitjatele see suuri muudatusi kaasa ei too, nemad sõidavad nagunii ilma kõrvalise abita. Ülejäänud sõitjad peavad aga täna samuti hakkama saama ilma taustajõudude abita, kui nende meeskonnad sõidavad otse Dakari kaheksanda katse laagrisse. Toomas Triisa tegi täna väga hea päeva, peale 400 kilomeetrist ülesõitu toimunud 160 kilomeetrisel katsel oli ta oma klassi võitja, edestades teiseks tulnud Manuel Luccheset 5.47. Mart Meeru oli kaheksas, kaotades Triisale pisut üle poole tunni. Senine Malle-Moto liider Jose Julian Kozac (KTM) kaotas täna kõvasti aega, kui ta tsikkel veeti kaasvõistleja poolt nööri otsas katse finišisse ja sealt edasi tänasesse laagrisse. See tähendas, et ta kukkus üldarvestuses kolmandaks (+1:04.47). Teisel kohal on peale seitsmendat katset Lyndon Poskitt (+52.15). Meeru on viiendal kohal (+2:10.31).

Üldarvestuses olid meie mehed katsel järgnevatel kohtadel: Triisa 32. (+27.24) ja Meeru 71. (+1:01.52). Tänase katse võitis Ricky Brabec (Honda). Üldliider on peale tänast katset Sam Sunderland (KTM), Triisa on 33. (+3:28.18) ja Meeru on 58. (+5:38.49).

Autode arvestuses jätkab liidrina Stephane Peterhansel Peugeot'l, kuid edu meeskonnakaaslase Sebastien Loebi ees on vähem kui kaks minutit. Prantslased olid ka täna kaks kiiremat meest.

Teisipäeval sõidetav Dakari kaheksas katse toob sõitjad mägedest allapoole, kui tullakse tagasi Argentinasse. Salta, kus asub laager, on 1100 meetri kõrgusel ja see tähendab ka temperatuuride tõusu. Siiski on pea 900 kilomeetri pikkusel päeval vaja tõusta veel 4500 meetri kõrgusele. Päev algab Uyuni laagrist välja sõites lühikese ülesõiduga, millele järgneb 492 kilomeetrine katse, mille sees on piiriületuse tarbeks taas neutralisatsiooniala. Nende ridade kirjutamise hetkel pole veel teada, kas vihmasajud on muutnud mingi osa ka teisipäeva trassist läbimatuks ja kas tuleb selles osas muudatusi. Igal juhul ootab sõitjaid ees offroadi mägedes ja katse lõpuosas ka liivadüüne.