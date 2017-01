Toomas Triisa kindlustas Dakaril Malle-Moto klassi liidrikohta

Toomas Triisa (Foto: Dakar Rally Team Estonia Facebook)

Dakari kümnenda katse, millel pikkust 449 kilomeetrit, esimene pool oli keerukam ja tehnilisem. See osa oli ka navigeerimise poolest raskem ja paljud tegid seal vigu. Toomas Triisa suutis katse läbida ilma suuremate probleemideta, tehes väga korraliku päeva, ta juhtis läbi päeva Malle-Moto klassi ja lõpetas selle kindla võitjana. Katsel teine olnud Jose Julian Kozac kaotas talle 55.11. Mart oli eile katsel üheksas ja kaotust Toomasele tuli 2:21.36. Malle-Moto klassis on enne kahte viimast päeva Toomase edu Kozaci ees 2:02.35, Mart on kuuendal kohal, kaotades Toomasele pisut alla viie tunni.

Üldarvestuses oli katsel kiireim Joan Barreda Bort (Honda), Toomas oli üldarvestuses 31. (+1:13.06) ja Mart 77. (+3:34.42). Kokkuvõttes on liider endiselt Sam Sunderland (KTM), kes oli küll sellel katsel tagasihoidlik, tema edu tiimikaaslase Matthias Walkneri ees on nüüd pool tundi. Toomas on 31. (+5:04.40) ja Mart 58. (+10:00.08).

Autode liidrikoha eest võitlev Stephane Peterhansel, kes on Dakari ralli tsikli ja autoga võitnud kokku 12 korda, põrkas õnnetult kokku Malle-Moto klassis sõitnud Simon Marcicega. Peterhansel jäi kohe seisma ja ootas ära meedikute saabumise õnnetuskohale, kes diagnoosisid tsiklimehel lahtise sääreluu murru. Peterhansel jätkas ja sai sellega korraliku ajakaotuse, mis tegi tema võitluse Sebastian Loebiga ralli esikoha peale keerulisemaks. Kohtunikud vaatasid olukorra üle ja otsustasid anda Peterhanselile uue aja, mis tähendas, et ta edestas katsel Loebi seitsme ja poole minutiga. Ehk siis, kedagi ei jäeta üksi rajale hätta! Üldarvestuses on Peterhanseli edu Peugeot tiimikaaslase ees pea kuus minutit.

Tänane katse viib sõitjad San Juanist Rio Cuartosse. Kogu päeva pikkus on 759 kilomeetrit, katset on sellest 286 kilomeetrit. Ka täna on katsel neutralisatsiooniala, mis jagab katse kaheks ja täna on selle pikkust 373 kilomeetrit. Ülesõidud on lühikesed, jäädes 30-80 kilomeetri vahele. Toomas stardib täna laagrist Eesti aja järgi kell 11.12 ja Mart 11.26. Katsele stardivad meie sõitjad vastavalt 12.42 ja 12.56.