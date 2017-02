Vastastena mehi eelistav naiste male maailmameister kaotas meelega

Hou Yifan (Foto: Reuters/Scanpix)

22-aastane hiinlanna loositi kümnes ringis vastamisi seitsme nais- ja kolme meesmaletajaga, kuigi turniiril mängis mehi rohkem. Hou, kes ise soovis põnevuse nimel rohkem meestega kohtuda, sõnas, et korraldajad tegid seda meelega.

"Ma arvan, et see on ebaõiglane. Mitte ainult minu, vaid ka teiste naismaletajate suhtes," leidis kõigi aegade noorima naisena suurmeistri tiitli teeninud hiinlanna.

Turniiri korraldaja Brian Callaghan kinnitas, et paarid moodustas siiski arvuti ja naiste maailmameistri käitumine valmistas talle pettumuse. Hou vabandas hiljem oma käitumise pärast.

Selle aasta alguses sõnas Hou meedia vahendusel, et meeste ja naiste turniiride erinevad reeglid talle ei meeldi ning soovib tulevikus osaleda vaid turniiridel, kus saavad kaasa teha mõlemast soost maletajad.

Imelapsena maailma eliiti kerkinud Hou oli esmakordselt maailmameister aastatel 2010-2012, seejärel 2013-2015 ja uuesti alates eelmisest aastast.