Meeste kiirlaskumises jäi kuld Šveitsi, Kanada vanameister on jätkuvalt hoos

Beat Feuz (Foto: Reuters/Scanpix)

Šveitslasele järgnesid ülisuurslaalomis maailmameistriks kroonitud kanadalane Erik Guay 0,12 ja austerlane Max Franz 0,37 sekundi suuruse kaotusega.

Võistlus pidi toimuma eile, kuid see lükati kehva nähtavuse tõttu tänasele päevale.

Tulemused:

1. Beat Feuz SUI 1.38,91

2. Erik Guay CAN + 0,12

3. Max Franz AUT + 0,37

4. Patrick Kueng SUI + 0,39

4. Kjetil Jansrud NOR + 0,39

6. Aleksander A Kilde NOR + 0,49

7. Bostjan Kline SLO + 0,52

8. Andreas Sander GER + 0,56

9. Peter Fill ITA + 0,65

10. Brice Roger FRA + 0,82