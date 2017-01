Vigastusest paranenud Vonn naaseb sel nädalal võistlustulle

Lindsey Vonn (Foto: AFP/Scanpix)

Novembris vigastada saanud USA mäesuusataja Lindsey Vonn kinnitas, et on paranenud ja liitub sel nädalal MK-sarjaga.

Vonn kukkus 10. novembril Colorados treeningul ja vigastas õlavarreluud, lisaks said kahjustada ka närvid, mistõttu ei suutnud ta alguses enda kätt liigutada. "Rääkisin avatult mõrast enda õlavarreluus, aga mida ma siiani pole avaldanud, on see, et mul oli ka tõsine närvikahjustus. Mõtlesin pikalt, kas peaksin üldse sellest rääkima, aga lõpuks otsustasin seda teha, sest võib-olla annab minu teekond lootust neile, kel on sarnased vigastused," rääkis Vonn. "Mul on endiselt raskusi lihtsate asjadega, näiteks suusakinnaste kättepanemise või juuste kammimisega, aga enamikes olukordades saan siiski hakkama."

Vonn kinnitas Eurospordile, et plaanib võistelda sel nädalavahetusel Austrias Altenmarkt-Zauchensees peetavalt MK-etapil, kus laupäeval on kavas kiirlaskumine ja pühapäeval alpi kahevõistlus.

"Ma ei suuda kirjeldada, kui õnnelik ma olen, et saan lõpuks võistlusradadele naasta," ütles Vonn. "Need kolm kuud on olnud rasked, olen veetnud üle 300 tunni taastusravis. Aga lõpuks saan jälle võistelda. Mul on väga hea meel, et naasen võistlustulle Altenmarkt-Zauchensees, mul on seal väga hästi läinud."

Vonn on karjääri jooksul võitnud 76 MK-etappi ja ta jääb vaid kümne võiduga maha läbi aegade edukaimast mäesuusatajast, rootslasest Ingemar Stenmarkist.