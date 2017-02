Esimesena slaalomirajale pääsenud šveitslase õhkõrn edu püsis lõpuni

Luca Aerni (Foto: Reuters/Scanpix)

Kodupubliku ees võistlenud 23-aastane šveitslane, kes oli pärast kiirlaskumist 30. kohal ja pääses sellega slaalomirajale esimesena, edestas austerlast Marcel Hirscherit ühe ja kaasmaalast Mauro Caviezeli kuue sajandikuga. Kiirlaskumise järel juhtinud austerlane Romed Baumann taandus 12. positsioonile.

Šveitsile oli see käesolevalt MM-ilt kolmandaks kuldmedaliks. Lisaks sellele on neil üks hõbe ja kaks pronksmedalit. Ühe kulla on võitnud Austria, Kanada ning Sloveenia.

Tulemused:

1. Luca Aerni SUI 2.26,33

2. Marcel Hirscher AUT + 0,01

3. Mauro Caviezel SUI + 0,06

4. Dominik Paris ITA + 0,40

4. Aleksander Aamodt Kilde NOR + 0,40

6. Justin Murisier SUI + 0,49

7. Carlo Janka SUI + 0,68

8. Vincent Kriechmayr AUT + 0,75

9. Adrien Theaux FRA + 0,77

10. Alexis Pinturault FRA + 0,86