Saksa mäesuusataja üllatas Stockholmi publikut

Linus Strasser (Foto: AFP/Scanpix)

24-aastane sakslane võitis favoriit Henrik Kristofferseni järel kaheksandikfinaali ning alistas seejärel ka itaallase Stefano Grossi ja rootslase Mattias Hargini.

Finaalis sai ta vaid nelja sajandiksekundiga jagu prantslasest Alexis Pinturault'st. Kolmanda koha vastasseisus oli Hargin parem britt Dave Rydingust.

Lisaks Kristoffersenile langes täna kohe avaringis konkurentsist teinegi favoriit Marcel Hirscher, kes jäi vaid kolme sajandiksekundiga alla norralasele Alexander Aamodt Kildele.

Võitja Strasser oli vaid kaks korda varem MK-sarjas kümne sisse sõitnud: esimene kord kahe aasta eest Schladmingis viiendaks tulles ja teist korda tänavu Adelbodenis kümnendat kohta teenides. Mõlemal korral slaalomis.

Slaalomi arvestuses juhib MK-sarja 635 punktiga Hirscher, kellest sel hooajal viis võitu saanud Kristoffersen jääb maha 60 silmaga. Kolmas on 395 punktiga itaallane Manfred Moelgg. Kõikide alade peale kokku on Hirscheri edu Kristofferseni ja Pinturault' ees üle 400 punkti.

Naistest oli täna Stockholmis parim ameeriklannast peafavoriit Mikaela Shiffrin, kes sai finaalis jagu slovakitar Veronika Velez Zuzulovast. Kolmanda koha duellis oli norralanna Nina Löseth üle rootslannast Frida Hansdotterist.

Shiffrin juhib slaalomi MK-sarjas Velez Zuzulova ees 145 ja šveitslanna Wendy Holdeneri ees 245 punktiga. Üldarvestuses on tema edu šveitslanna Lara Guti ees 180 silma. Itaallanna Sofia Goggia jääb kolmandana liidrist juba enam kui 400 punkti kaugusele.