Sotši olümpiakuld suutis painajast vabaneda ja taas võita

Matthias Mayer (Foto: AFP/Scanpix)

26-aastase kiirlaskumise Sotši olümpiavõitja jaoks oli see esimene võit pärast rasket kukkumist enam kui aasta tagasi Itaalias, mil austerlane vigastas kaht selgroolüli.

"Kui ma sel hooajal naasesin, oli kukkumine mul veel ikka peas," tunnistas karjääri neljanda MK-etapivõidu teeninud Mayer. "Ma ei julgenud täiega sõita. Ma olin õnnelik, et olin tagasi, aga ma ei võistelnud. Alles täna esimest korda need mõtted ei kummitanud mind. See on minu jaoks hiiglaslik edasiminek."

Mayeri ja Innerhoferi järel tuli kolmandaks šveitslane Beat Feuz (+0,44). Esikolmikule järgnesid norralane Aleksander Aamodt Kilde (+0,46), austerlane Max Franz (+0,59) ja itaallane Dominik Paris (+0,79).

Kokkuvõttes jätkab ülisuurslaalomi kindla liidrina hooaja eelmised kolm etappi võitnud norralane Kjetil Jansrud, kes täna piirdus üheksanda kohaga. Tal on koos 329 punkti. Paris on 192 punktiga teine ja Kilde 189 silmaga kolmas.

Üldarvestuses domineerivad tehniliste alade mehed: esimene on austerlane Marcel Hirscher (980 punkti), teine norralane Henrik Kristoffersen (692) ja kolmas prantslane Alexis Pinturault (655).