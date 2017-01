Mäesuusatamise Alexela noorte alpisari alustab sel talvel juba seitsmendat hooaega.

Mäesuusatamine (Foto: AP/Scanpix)

Kavas on 2 suurslaalomit + 1 vaatemänguline paralleelslaalom ja 4 slaalomi etappi. Vanuseklassidest on stardis U-10 (kõige nooremad, kus vanuse alumine piir ei ole määratud, oodatud on kõik väikesed mäesuusahuvilised), U-12, U-14 ning U-16 (Kiviõlis ja Väikesel-Munamäel).

Esimene pikk alpisarja nädalavahetus on kohe ukse ees – 28.-29. jaanuaril oodatakse sportlasi starti Tuhamäele, Kiviõli Seikluskeskusesse.

Laupäeval, 28. jaanuari varahommikul algusega kell 9:00 on kavas kaks etappi suurslaalomit. Eesti meistritiitlit jagatakse suurslaalomis vanuseklassidele kuni U-14 välja II etapi raames.

Pühapäev, 29. jaanuari varahommikul pakume aga vaatemängulist ja põnevat paralleelslaalomit, kus samuti on peavõiduks Eesti meistritiitel ja seda juba kõigis neljas vanuseklassis (kuni U-16).

Paralleelslaalom on üks atraktiivsemaid ja põnevamaid mäesuusatamise alasid, pakkudes pealtvaatajatele ja sportlastele vahetut konkurentsi kogemust. Võisteldakse kõrvuti radadel üks sportlane teise vastu, mitte aja peale.

Alpisarjas ootame võistlema lisaks trennilastele ka kõiki noori, kes soovivad ennast „väravate vahel“ ja „aja peale“ proovile panna.

Laupäeva keskpäevast alates on kõigil huvilistel võimalus proovida paralleelslaalomit ja mõõtu võtta naabri, sõbra, abikaasa, lapse, ämma, äia, vanaisa või lapselapsega.