FOTOD | Finišijoone suuskadeta ületanud Tina Maze jättis kodupublikuga hüvasti

Kahekordne olümpiavõitja, neljakordne maailmameister ja 2013. aastal MK-sarja üldvõidu võtnud Sloveenia mäesuusastaar Tina Maze tegi Mariboris kodupubliku ees oma hüvastijätuvõistluse.

1999. aastal algas just Mariboris toona 15-aastase Maze MK-karjäär, 2002. aastal seal toimunud suurslaalomil jõudis sloveenlanna esimest korda poodiumile. Laupäeval oli Maze küll stardis, kuid jättis võistluse pärast esimest vaheajapunkti pooleli, et tänada oma endist treenerit Valerio Ghirardit ning elukaaslast ja tiimipealikku Andrea Massit.

Maze peatus vahetult enne finišijoont, et see suuskadeta ületada. Ametlikult märgiti sloveenlanna nime taha „mitte lõpetanud“.

„Kui ma MK-sarjas alustasin, oli ta juba üks parimatest ja ta on mind nii palju aidanud,“ sõnas ameeriklanna Tessa Worley ja itaallanna Sofia Goggia järel laupäevasel võistlusel kolmanda koha saanud Šveitsi mäesuusataja Laura Gut.

„Aitäh, Tina, selle eest, mida sa minu, teiste sportlaste ning kogu spordiala heaks oled teinud.“

Pikka aega publikut nende toetuse eest tänanud Mazele jätkus kiidusõnu ka Sofia Goggial. „Ma olen tänase poodiumikohaga väga rahul, sest Tina Maze hüvastijätusõidu näol on tegemist väga tähtsa võistlusega,“ sõnas Goggia. „Ta on minu iidol, seetõttu olin ma väga liigutatud. Ma nutsin nagu laps, sest see oli minu jaoks tõeliselt tähtis.“

Maze tunnistas juba kevadel, et pole kindel, kas tema sportlaskarjäär jätkub, kuna võistlemine ei paku talle enam pinget.

"Olen aru saanud, et mul pole enam tipptasemel võistlemiseks vajalikku energiat ega motivatsiooni," tunnistas 33-aastane Maze oktoobris pressikonverentsil Austrias Söldenis.