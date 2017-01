Kiviõlis selgusid Eesti noortemeistrid mäesuusatamises

Kiviõli tuhamäel selgusid selle aasta esimesed Eesti meistrid mäesuusatamises. Kui noortemeistreid saab selgitada Eestis, siis täiskasvanute meistrid selguvad märtsikuus Soomes.

Paralleelslaalomi Eesti noortemeistrivõistlustel oli kõige tasavägisem heitlus klassis U-14, kus Aleksander Luik alistas Hans Markus Danilase kahe sõidu kokkuvõttes vaid 0,63 sekundiga. Tallinna Nõmme gümnaasumi 6. klassis õppiv 12-aastane Aleksander Luik tegeleb mäesuusatamisega kümme aastat. Tema eeskujuks on vanem vend Tõnis ja lemminõlvaks kodu külje all asuv Nõmme lumepark. "Mulle seal meeldib, sest see on lähedal ja ei pea kaugele sõitma," ütles kaks korda nädalas treeniv Luik ETV spordisaatele.

Suusaliidu mäesuusatajate kõneisikult Raidar Mesilalt, kelle pojad Mikk ja Markus said kaksivõidu klassis U-12, sai uuritud millised tingimused noortel Eestis mäesuusatamist harrastada on. "Lastesporti saab väga hästi harrastada ja treeninguid läbi viia Eestis," sõnas Mesila. "Kui tüdrukud-poisid suuremaks kasvavad ja on vaja suurematel kiirustel kiirusalasid harrastada, siis paraku jäävad meie mäed väikesteks."

U-16 klassis sai esikoha 15-aastane Võru Kreuzwaldi kooli õpilane Karl-Sebastian Dremljuga, kes sel hooajal pühendub spordist rohkem põhikooli lõpetamisele. Noormehe sõnul on Eesti meistritiili võitmine küll oluline, kuid oma tasemest saab parema ülevaate välismaal võisteldes. "Eestis on see tase tegelikult päris madal," tõdes Dremljuga. "Alles siis, kui välismaale lähed, näed seda, mis tegelikult toimub."

Eesti noortemeistriks tulid veel Emma Tammemägi, Paula Pütsepp, Tregor Luts, Kadi Vindi ja Jane Paulus.

Eesti mäesuusatamine loodab olla esindatud ka järgmise aasta olümpiamängudel, sinna pääsemise statuut on veel kinnitamata.