Ootamatu takistus ei vääranud Mikaela Shiffrini võitu

Mikaela Shiffrin (Foto: AFP/Scanpix)

Teisel laskumisel takerdus ameeriklanna jalgadesse üks lahti tulnud slaalomivärav ja see püsis ta küljes kaks väravavahet. Shiffrin suutis siiski püsti jääda ja enam-vähem tempo säilitada ning võita lõpuks šveitslanna Wendy Holdeneri ees 0,19 sekundiga.

"Ma nägin teisi tüdrukuid vaadates, et mitmed väravad purunesid," kommenteeris Shiffrin pärast etteastet. "Mõtlesin, et nii võib juhtuda ka minuga. Nii läkski, aga tundub, et värav läks paigast siiski kellegi teise sõidust. See jäi mulle lihtsalt suuskade ja suusasaabaste külge kinni, nii et pisut see mind häiris, aga ei usu, et see kuigi palju maksma läks. Olin hästi keskendunud."

Järjekordse esikoha teeninud Shiffrinile ja šveitslannale Holdenerile järgnes kolmandal poodiumiastmel rootslanna Frida Hansdotter (+0,31). Kuue hulka jõudsid veel slovakitar Petra Vlhova (+0,41), norralanna Nina Löseth (+0,88) ja tšehhitar Sarka Strachova (+1,34).

Tänavu kuuest slaalomi MK-etapist viis võitnud Shiffrin püsib 500 punktiga vastava arvestuse liidrina. Täna avasõidu katkestanud slovakitar Veronika Velez Zuzulova on 390 punktiga teine ja Holdener 340 silmaga kolmas.

MK-sarja üldarvestuses on Shiffrini edu veelgi kindlam - tal on 948 punkti, mida on 305 võrra enam kui teisel positsioonil asuval šveitslannal Lara Gutil. Kolmas on 563 punktiga prantslanna Tessa Worley.

Šveitsis Adelbodenis udusevõitu ilmaga peetud meeste slaalomi MK-etapil võttis kindla esikoha norralane Henrik Kristoffersen, kellele järgnesid itaallane Manfred Moelgg (+1,83), austerlane Marcel Hirscher (+2,19), sakslane Felix Neureuther (+2,24), venelane Aleksandr Horošilov (+2,45) ja rootslane Andre Myhrer (+2,62).

Nii Hirscheril kui ka Kristoffersenil on nüüd slaalomi arvestuses koos 360 punkti, aga norralane on võitnud viimasest neljast etapist koguni kolm. Kolmas on 326 punktiga eelmise etapi parim Moelgg. Üldarvestuses on kindel liider Hirscher (893 punkti). Prantslane Alexis Pinturault on 594 silmaga teine ja Kristoffersen 592 punktiga kolmas.