Nabi uus treener hoolealusest: ta ei ütle iialgi, et ei saa

Eesti Maadlusliidu juhatuse otsusega asub alates 1. veebruarist Heiki Nabi, Ardo Arusaare ja Eerik Apsi juhendajana tööle Ukraina päritolu, kuid pikalt Rootsis elanud tunnustatud kreeka-rooma maadluse treener Igor Bugay.

"Tema tugev külg on iseloom," kiitis Bugay Nabit ETV-le. "Ta tahab ja suudab ning ei ütle iialgi, et ei saa. See on maadleja jaoks oluline. Nõrku kohti hakkame parandama, temal on see parter. Seal peab juurde panema."

Bugay sõnul on Nabi miinimumeesmärk pääs olümpiale. "Euroopa ja maailmameistrivõistlustel on talle jõukohane medal. Nii ka olümpial," sõnas Bugay.