Nabi treenerivahetusest: saan ise ka sellest suure laengu

Ukrainast pärit Bugay on elanud pikalt Rootsis, kus juhendas Nabi kunagist poolraskekaalu konkurenti Jimmy Lidbergi. Koos võideti kolm maailmameistrivõistluste medalit ning Londoni olümpiamängude pronksmedal.

Endisel tippmaadlejal Bugayl endal on ette näidata maailmameistrivõistluste viies koht ja kaks Euroopa meistrivõistluste neljandat kohta.

Ametlikult algab tervet olümpiatsüklit hõlmav Bugay ja Eesti maadlejate koostöö veebruaris, kuid ühiste treeningutega on juba algust tehtud.

Just Heiki Nabi oli mees, kellele Bugay treeneritöö silma jäi. Rio olümpial viienda kohaga leppima pidanud Nabi ise tundis, et tulevikus edu saavutamiseks on vaja teistsugust lähenemist. "Ma ei saa oma trumpide ja stiili juurest lahkuda. See on toonud mulle edu ja pean selle juurde jääma. Aga ma ootaks Igorilt uusi lahendusi ja nõkse enda stiili juurde," sõnas Nabi intervjuus Vikerraadiole. "Ehk maadlus trügimise pealt, mõnda võtet ja heidet, vastase tasakaalust väljaviimisi, matist välja lükkamisi - uusi nõkse, mida ma ise väsinud peast matil ei märkagi, mida võiks teha. Loodan, et kõrval olles suudab ta minust midagi uut leida ja anda."

Nabi on Bugayga juba natuke koos rassinud ning talle tundub, et ukrainlane jälgib teda treeningutel väga tähelepanelikult. "Teinekord teen midagi, olen väsinud ja jään lohakaks - ta tuleb ütleb, et "miks see käsi sul seal on, miks sa seda siia alla ei pane?" Tundub, et ta märkab päris palju seda, mida valesti teen. Kui teen õieti, siis ütleb, et see oli hea!"

"Natuke harjumatu, sest väga tihti ei ole ma trennides maadluse kohta tagasisidet saanud. Ta jälgib mind, annab tagasisidet, mida tahangi saada. Tuletab meelde, et ma ei läheks kuskil lohakaks ega midagi kuskil valesti ei topiks. Ja parteri puhul samamoodi - et ma pidevalt haaret lõhuks ja liiguks, et vastased mind kätte ei saaks."

Nabi sõnul annab uus treener nii talle kui ka Arusaarele ja Apsile kõvasti motivatsiooni. "Ise saan sellest ka suure laengu. Mul on põnev ja huvitav jätkata. Ilmselt, kui oleks läinud edasi vana süsteemi järgi, siis see on mulle tuttav. Võib-olla tekitab natuke juba väsimust, sest tean kõike täpselt ja kas see ikka edu toob?"

"Praegu loodan, et tuleb uus inimene, kes tahab end ka värskelt treenerina end uuesti tõestada, kuna ta oli Jimmyga väga hästi saavutanud, aga nüüd on tal uus väljund. Meil endil on ka uus hingamine, oleme valmis rohkem panustama ja pingutama."