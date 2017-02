Kaitseväe parim sportlane on kapral Heiki Nabi

29. korda toimuvatel Kristjan Palusalu mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses oli poolraskekaalu finaalis matil finalistide kõrval ka üks eestlane. Nimelt teenis matši kohtunikuna legendaarne Peep Arold. Eriliseks tegi Aroldi jaoks selle matši just see, et tegu oli tema kohtunikukarjääri viimasega. 20 aastat tippkohtunikuna tegutsenud Aroldile tehti pärast finaali vaat et suurem aplaus kui võitjale.