Eesti parim lumelaudur sai MK-etapil 42. koha

Siim Aunison (Foto: Anu Hammer)

Laax Open on Euroopa suurim ja oluliseim lumelauasündmus, mis toob kokku maailma parimad sõitjad. Sel hooajal lülitus võistlus ka maailmakarika etappide nimistusse.

Esimese eestlasena võttis mainekast võistlusest osa Soomes treeniv profilumelaudur Siim Aunison. “Mul on väga hea meel, et sain sõita koos maailma täielike tippudega. Hiljutise seljavigastuse tõttu ei saanud ma küll anda endast maksimumi, kuid tegin kõik, mis suutsin. Võistlusjärgsetel päevadel panin suurt rõhku ka treeningule - eelkõige suurtele hüpetele -, et valmistuda järgmiseks maailmakarika etapiks, mis toimub tuleval nädalal Itaalias,” kommenteeris Aunison.

Kokku osales meeste pargisõidus 65 sõitjat. Aunison lõpetas võistluse oma algagrupis 9. kohaga ning platseerus kokkuvõttes 42. positsioonile, teenides 17,9 maailmakarika punkti.

Laax Openi esikolmik kuulus Kanada tippsõitjatele: esikohale tuli mitmekordne X-Gamesi kuldmedalist Max Parrot, teise koha napsas mitmekordne X-Gamesi kuldmedalist ja OM-i pronks Mark McMorris ning kolmandaks maandus Tyler Nicholson. Naiste lumelaua pargisõidus tuli esikohale OMi hõbemedalist Enni Rukajärvi Soomest.

Järgmine maailmakarikaetapp lumelaua pargisõidus toimub 25.-27. jaanuarini Itaalias Seiser Almis.