Valgehobusemäe suusakeskusesse rajati lumelauakrossi rada

Lumelauakrossi Eesti ainsa koondislase Ivar Kruusenbergi vedamisel kerkis Valgehobusemäe suusakeskusesse olümpiaala võistlusrada, kus oma oskused saavad proovile panna ka harrastajad.

Valgehobusemäe lumelauakrossi rajal on MK tasemele vastav stardisektsioon, kontinentaalsarjale iseloomulik rollerite sektsioon, kaks suurt hüpet ja sõidurõõmu 25 sekundi jagu. Eestis on hetkel ainsaks rahvusvahelisel tasemel lumelauakrossi sõitjaks Ivar Kruusenberg, sest teine koondislane Siim Paalo viibib sõjaväes. Kui eelmisel aastal treenis Kruusenberg USA-s Californias, siis sel talvel on ta perekondlikel põhjustel olnud Eestis ja nüüd kui lund veidigi rohkem maha sadas, otsis ta võimalust raja ehitamiseks. Sportlasele tuli vastu Valgehobusemäe keskuse pealik Kalju Kertsmik, kes oli nõus veidi lund juurde tootma ja koos abilisega ehitas Kruusenberg pooleteist päevaga raja valmis.

"Tänan Kalju Kertsmiku, kes minu kõne peale kohe innustust sai ning ütles, et muidugi Ivar, tule sõida kohe homme meilt läbi, joonistame raja maha, vaatame palju meil lund on ja ehitame selle valmis," ütles Kruusenberg ETV spordisaatele.

Et hämara ilmaga sõi valgus üsna kiirelt rajakontuurid ära, siis värvis doktorikraadiga keemikust sportlane raja jooned täna trenni eel taas üle ja lihvis siis sõidutehnikat, sest peagi algab MM-iga kulmineeruv välisvõistluste jada. "Järgmisel nädalal võistlen Kanadas, kust edasi lähen Šveitsis ja USA-s toimuvatele kontinentaalkarika etappidele," tutvustas Kruusenberg lähiplaane. "FIS-i karikaetappidel olen eesmärgiks seadnud poodiumile jõudmise ning kontinentaalkarikal tahan pääseda finaalsõitudesse."

Järgmiseks hooajaks ehitatakse Albusse juba statsionaarne neljale sõitjale korraga läbitav lumelauakrossirada. "Seda hakatakse tegema aprillis," sõnas Kruusenberg. "Loodetavasti saabub paari aasta pärast meil sel alal ka järelkasv."

Kui Kruusenberg peagi võistlusturneele läheb, siis tehakse stardisektsioon lihtsamaks, et harrastajad julgelt olümpiala prooviks.