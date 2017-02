MM-koondisega liituv Johanna Talihärm: tulen Euroopasse tunduvalt lihtsamast seisust

Naiste laskesuusatamise koondislaste jaoks saab algaval MM-il peamiseks eesmärgiks olema 60 hulka jõudmine ja korralik teatesõit. Koondise juures on tagasi ka USA-s õppiv Johanna Talihärm.

Eesti koondist esindavad Hochfilzenis individuaalsetel võistlustel Kadri Lehtla, Johanna Talihärm ja hetkel kodus harjutav Kristel Viigipuu. Teatesõiduks liitub naiskonnaga vigastuspausilt naasev Meril Beilmann. Võrreldes tagasihoidlike jaanuaris toimunud etappidega peaks koondisele juurde andma just Talihärma liitumine, kes on USA-s sealsete koondislastega mõõtu võttes saavutanud häid tulemusi.

"Mõneti olen võistelnud ja olen saanud tehnikatööd, mis hooaja alguses natukene kõrvale jäi, kuna oli vaja ruttu võistlema sõita ja läks kiireks. Ma arvan, et konditsioon on päris hea. Usun, et praegu peaks seisund olema parim, mis sellel hooajal on olnud," sõnas Talihärm ETV spordisaatele.

Detsembri võistlustel segas 23-aastast Talihärma ka õpingutega seotud stress, sest MK-etappide jooksul tuli teha koolitöid ja eksameid. Sel korral saab kolmel korral MK-etappidel punktidele jõudnud Talihärm keskenduda suuresti vaid võistlemisele.

"Hetkel on mul tunduvalt lihtsam semester kui oli eelmine. Ma tulen Euroopasse tunduvalt lihtsamast seisust. Viimased võistlused, mis ma USA-s teinud olen, on näidanud, et suusakiirus on oluliselt paremaks läinud," lisas neiu.

Hochfilzeni maailmameistrivõistlused algavad 9. veebruaril segateatesõiduga.