Dopingupatuste venelaste MM-ile pääsemine pahandab konkurente

Aleksandr Loginov (Foto: SIPA/Scanpix)

Venemaa laskesuusaliit avalikustas veebruari esimesel päeval nimekirja neist sportlastest, kes sõidavad 9. veebruaril Hochfilzenis algavatele maailmameistrivõistlustele. Mitmed tipud on aga väljendanud pahameelt, et koondisesse pääsesid ka dopingupatused Irina Starõhh ja Aleksandr Loginov.

25-aastasele Loginovile määrati esialgne võistluskeeld 2014. aasta novembri lõpus, kui järeltestimisel leiti tema 2013. aasta 26. novembril antud dopinguproovist EPO tarvitamise jälgi. Rahvusvaheline Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU) määras Loginovile kaheaastase võistluskeelu, mis lõppes mullu 25. novembril.

29-aastane Starõhh põrus samuti EPO-ga, algselt määrati ka temale kaheaastane keeld, kuid hiljem lisati sellele veel üks aasta. Nimelt andis Starõhh esimese positiivseks osutunud proovi 2013. aasta 23. detsembril, kuid 2014. aasta lõpus ilmnes järeltestimisel, et positiivne oli ka tema 2. jaanuaril antud proov. IBU otsustas, et nii väikese vahega antud kaks positiivset proovi on märk sihilikust dopingutarvitamisest ja seetõttu sai ta kokkuvõttes kolmeaastase keelu, mis lõppes mullu 23. detsembril.

Eelmisel nädalal peetud Euroopa meistrivõistlustel olid nii Loginov kui Starõhh suurepärases hoos – Loginov võitis kuldmedali 20 km tavadistantsil, 12,5 km jälitussõidus ja segateatesõidus ning oli sprindis teine, Starõhh tuli Euroopa meistriks 15 km tavadistantsil, 10 km jälitussõidus ja samuti segateatesõidus, sprindis võitis ta pronksi.

Tänu headele esitustele valitigi Starõhh ja Loginov ka Venemaa MM-koondisesse. Jaanuari lõpus peetud Anterselva MK-etapi ajal kinnitas IBU president Anders Besseberg, et kuna sportlased on enda karistuse kandnud, tohivad nad MM-il võistelda.

Teistele sportlastele see aga väga meeltmööda ei ole. "See on kahtlane, kui keelu alt tulnud sportlased naasevad nii hästi, see pole meie alale hea," kommenteeris kolmekordne maailmameister Johannes Thingnes Bö. "Mina ei saa nende koondist valida. See on küll totter, aga reeglite järgi on ta karistuse kandnud. Me ei saa teda võistlemast takistada, aga kindlasti pole ma rõõmus, kui teda stardijoonel näen."

"Paljusid paneb see kulmu kergitama, et ta on nii võimsalt naasnud. Aga ta on karistuse kandnud ja peame sellega leppima," lisas neljakordne olümpiavõitja Emil Hegle Svendsen. "Loomulikult ajab see närvi, kuid pean püüdma sellest üle olla."

Ka viimastel aastatel meeste laskesuusatamist valitsenud Martin Fourcade meenutas sotsiaalmeedias Loginovi patustamist. Nimelt oli Loginovil jaanuari lõpus sünnipäev ja Venemaa alaliit postitas sel puhul noormehest pildi, loetledes tema saavutusi. Fourcade kommenteeris: "Ja ärge unustage, et tal oli EPO tarvitamise tõttu kaheaastane võistluskeeld. Ärge unustage tema tähtsaimat trofeed." Hiljem kustutas Fourcade selle kommentaari ära.