Indrek Tobreluts: loodame etapp-etapilt paremaks minna

Täna algusega kell 15.05 alustab ETV2 otseülekannet Saksamaal Oberhofis toimuvalt laskesuusatamise maailma karika etapilt, kus kavas on meeste sprint. Eestlasi läheb rajale kolm: Kauri Kõiv (numbri all 27), Roland Lessing (62) ja Kalev Ermits (91).

"Mehed on valmis võitlustulle asuma ja loodame, et suudavad enda taseme ära realiseerida. Hooaja esimesed etapid on näidanud, milleks mehed on võimelised," sõnas Eesti koondise treener Indrek Tobreluts. "Ega siin paari-kolme nädalaga suurt imet korda ei saada, aga loodame selgelt etapp-etapilt paremaks minna. Eks siis täna paistab, ei hakka ennustama, mõne tunni pärast on asi selge."

Esikohaheitlust jälgides on Tobrelutsu sõnul huvitav see, kas Martin Fourcade jätkab võidumarssi. "Kui siin kaks aastat tagasi Oberhofis viimati maailma karika etapp oli, siis alustas Fourcade hooaega võiduga. Kuigi väga napi eduga vanameister Björndaleni ees. Vaatame, kas ta ka täna siin suudab liidripositsiooni hoida."

Tobreluts meenutas ka, et Roland Lessing tuli kahe aasta eest lätlase Andrejs Rastorgujevsi järel seitsmendaks. "Muidugi kahe aasta tagusest ajast on ka Rolandil siin väga hea tulemus. Seitsmenda kohaga ta siin lõpetas ja tema ees oli Rastorgujevs, kes tegelikult näitas rajal kõige kiiremat sõiduaega."

"Eelmisel aastal alustasid norrakad väga võimsalt, võttes aasta esimesel etapil kolmikvõidu," rääkis ta kalendriaasta esimesest etapist. "Kindlasti ka sakslased tahavad kodupubliku ees vähe reipamalt liigutada ja paremaid tulemusi näidata kui hooaja esimesed etapid. Põnev saab olema."