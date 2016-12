Talihärm õpingute mõjust tulemustele: eks need on oma jälje jätnud

Eesti laskesuusatamisekoondislane Johanna Talihärm peab end jagama kahe mandri vahet. Samal ajal kui Euroopas toimuvad maailmakarikaetapid, tuleb paralleelselt omandada USA-s kõrgharidust.

Teist õppeaastat USA-s Montana Ülikoolis spordistipendiaadina ärijuhtimise bakalaureusekraadi omandav 23-aastane Johanna Talihärm ei taha oma kolme esimese etapi tulemusi vabandada raske koolisemestriga. Kuigi selge see, et seitse õppeainet semestris ja veel MK-sarja karussellil oldud aja jooksul sooritatud eksamid jätavad sooritusse oma jälje.

"Natuke ikka mõjutas. Ei olnud tihti jalgades seda värskust ja ikka õhtul enne magamaminekut mõtlesid, kuidas jõuan need eksamid ära tehtud. Väiksed asjad mõjutasid. Raske on öelda, et "oi, kui ma koolis ei käiks, oleksin kümme või 20 kohta eespool". Nii päris ei saa öelda! Aga eks ta on oma jälje jätnud," lausus Talihärm ETV-le. "Koolis on mul täpselt võrdsed tingimused tavaõpilasega. Mulle ei tehta mittemingisuguseid järeleandmisi."

Karjääris kolmel korral MK-punktidele jõudnud ja tänavu korra ka jälitussõitu pääsenud Talihärm tõdeb, et laskesuusatamises määravad tulemuse just detailid. Nagu näiteks ka elu ja aja jagamine kahe tegevuse vahel. "Tase on nii tihe ja iga sportlane on harjutanud väga palju. Iga sportlane siin on väga andekas. Muidu nad ei oleks siin. Mõelda seda, et meie väiksest riigist - ja ma ei ole 110 protsenti keskendunud vaid spordile - tulla ja võidelda nendega... tahan alati rohkem, aga vahest peab endale aru andma, et see oli ka juba päris okei."

Koduste meistrivõistluste järel tagasi ülikooli siirduv Talihärm liitub MK-karusseliga loodetavasti taas jaanuari kolmandal nädalavahetusel Anterselvas, osaleb seejärel maailmameistrivõistlustel ning pärast järjekordset USA perioodi hooaja viimasel MK-etapil Holmenkollenis. "Arvan, et MM-iks saan kindlasti paremaks. Tavaliselt on nii, et kui saan hooaja jooksul rohkem suusal olla, siis minu kiirus paraneb. Ma arvan, et MM-il on kõik võimalik."