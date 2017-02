Eesti laskesuusatiim võitis noorte olümpiafestivalil segateates 7. koha

Kristo Siimer, Ksenia Pribõlovskaja, Marten Aolaid ja Hanna Moor (Foto: EOK)

Eesti võistkonnal koosseisus Ksenia Pribõlovskaja, Hanna Moor, Kristo Siimer ja Marten Aolaid õnnestus lõpetada võistlus ühegi trahviringita. Kuraditosina riigi seas saadi kindel 7. koht. Võitis Venemaa segatiim, hõbedale tuli Prantsusmaa ning pronksi teenis Soome.



Laskesuusavõistkond jäi oma esitusega rahule. Esimest vahetust sõitnud Ksenia Pribõlovskaja ütles, et laskmine läks tal täna väga hästi, aga viimaseks ringiks jäi jõudu veidi väheks. „Üldiselt olen tulemusega rahul,“ ütles ta. Hanna Moor hindas tänast sõitu enda jaoks raskeks. „Siiski kindlasti parem kui eelmistel päevadel. Laskmine oli üsna hea, mõlemas tiirus läks üks varupadrun. Suusad olid ka head ja kokkuvõttes läks hästi,“ ütles Moor. Kristo Siimer nentis, et temal laskmisega täna nii hästi ei läinud: „Kasutasin nelja varupadrunit, aga sõit oli väga hea ja saab rahule jääda.“ Marten Aolaid oli sama meelt: „Üldiselt saab võistlusega rahule jääda, kuid laskmine ei olnud täna see, mis võiks olla. Suusad olid mul väga head,“ ütles Aolaid.



Murdmaasuusatamise 4x5km segateatevõistlusel võistlesid Christopher Kalev, Teiloora Ojaste, Martin Himma ja Stine-Lise Truu. Enne viimast vahetust oli võistkond 7.-8. koha konkurentsis, kuid Truu pidi võistluse haiguse tõttu katkestama. Võidukolmikusse pääsesid ka murdmaasuusavõistlusel Venemaa, Soome ja Prantsusmaa.



Eesti Olümpiakomitee noortespordi projektide juht Merle Kaljurand jäi koondise esinemisega olümpiafestivalil väga rahule. „Üks hõbemedal, lisaks kuus esikümne kohta ning palju hindamatuid võistluskogemusi kõigile noortele – see on tugev tulemus, millega Erzurumist naasta,“ ütles Kaljurand. „Olümpiafestivalid on noortele sportlastele ettevalmistuseks ja hüppelauaks suurde sporti ning usun, et kuuleme neist taas üsna pea ja veel pikkade aastate vältel.“



Sel nädalal Türgis peetud talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil oli Eesti koondis esindatud 19 sportlasega viiel alal – laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped ja iluuisutamine. Olümpiafestivalil võistlesid 14-18-aastased sportlased. Iga kahe aasta tagant peetavalt talviselt talialade olümpiafestivalilt on Eesti läbi aastate võitnud nüüdseks kokku kuus medalit – Viktor Romanenkov teenis 2009. aastal iluuisutamises kuldmedali, laskesuusataja Tuuli Tomingas 2013. aastal pronksmedali, Katrin Šmigun 1995. aastal hõbemedali ning Kristina Šmigun võitis 1993. aastal hõbe- ja pronksmedali. Nendele lisandus nüüd Kristo Siimeri hõbemedal laskesuusatamise sprindidistantsilt.