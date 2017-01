Kauri Kõiv lumisest ilmast: tuisus ja tormis hajuvad möödalasud pundi sisse ära

Eelmisel aastal tuli Oberhofi laskesuusatamise MK-etapp lumepuudusel ära jätta. Seekord on korraldajad varunud ligi 10 000 kuupmeetrit lund, kuid taevataat on teinud oma töö ja lund on Kesk-Saksamaal külluses.

„Oberhof on ilma suhtes alati üllatusi pakkunud,“ sõnas Roland Lessing ETV spordisaatele. „Ei ole ka see aasta eriline. Kõigi nende pikkade aastate jooksul on pigem vähem olnud selgeid ilmu, kui keerulisemaid.“

„Kui tuul tiirus keerutab, teeb see kindlasti oluliselt raskemaks, aga ka põnevamaks,“ tõdes Kauri Kõiv. „Kui mõelda tagasi Nove Mesto peale – lamadestiirus neli (möödalasku – toim.) – siis siin sellise tuisu ja tormiga hajub see neli pundi sisse ära. Keegi ei pane tähelegi.“

Kõivu sõnul ei muutnud möödunud pühad ning aastavahetus sportlaste treeningharjumusi eriliselt. „Ega meil palju pidustusi polnud, meil olid Eesti meistrivõistlused ja seda kahte nädalat kasutasime pigem ikkagi treeninguteks,“ ütles 33-aastane Kõiv.

Eesti mehed on Oberhofis läbi aegade näidanud häid tulemusi. Kas see on kohas kinni või pigem selles, et see etapp on kohe aasta alguses? "Ma usun, et trass on eestlastele veidike sobivam ja aasta alguses ka... tasahilju need eestlaste vormid hooaja keskel paranevad," sõnas Lessing.

Sinule tuleb ikkagi pöidlad pihus hoida lamamistiiru ajal? „Ega jah, aastad on näidanud, et lamades ma lasta ei oska ja püsti on ka sellel aastal veidi kehvemini läinud. Ma arvan, et kõigele tuleb pöialt hoida,“ naeris Eesti koondise kogenuim.

ETV2 otseülekanne meeste sprindist algab kell 15.05.