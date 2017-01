Gabriela Koukalova: üritasin täna keskenduda laskmisele

Saksamaal, Oberhofis toimuval laskesuusatamise MK-etapil oli naiste 7,5 km sprindidistantsil parimaks tšehhitar Gabriela Koukalova, kes edestas finišis soomlannat Kaisa Mäkäräinenit 21,3 sekundiga.

"On väga suur rõõm siin võita, sest see on üks kõige olulisem koht laskesuusatamises. Olen väga õnnelik," rõõmustas võitja Koukalova intervjuus ERR-ile. "Kartsin enne starti rajaprofiili ning polnud kindel, milline tempo on alguseks sobiv. Aga üritasin keskenduda oma laskmisele ja tundub, et tegin õiged otsused. Kaisa (Mäkäräinen) oli väga kiire nagu alati. Uskumatu."

Koukalova arvates on MK-sarja üldliidri, sellelt etapilt eemale jäänud sakslanna Laura Dahlmeieri, püüdmine võimalik, kuid see tekitaks lisapingeid: "Võtan tänavu veidi vabamalt. Eelmisel hooajal oli kollases särgis võistlemine väga stressirohke. Sel hooajal vaatame. Peamiseks eesmärgiks on Nove Mesto MK-etapp ja MM Hochfilzenis. Tahaksin seal olla kõige tugevam."

"Täna tuli hea sõit välja. Mulle väga meeldivad need Oberhofi rajad, sest need on mulle sobivalt üsna rasked ja siin on keerulised tõusud. Meele teevad mõruks need püsti lastud trahvid, sest tunne oli hea. Üritasin liiga kiirelt lasta. Aga teine koht on hea koht," kommenteeris oma võistlust soomlanna Kaisa Mäkäräinen.

Laupäevases jälitussõidus läheb soomlanna võidu peale välja: "Loodetavasti võidan, aga see nõuab väga head laskmist, sest ees on Gabriela, kes laseb kogu aeg nulliga. Aga muidugi üritan."

Üle pika aja oli taas rajal 30-aastane valgevenelanna Darja Domratševa, kes eksis kahel lasul, kaotas võitjale 2.02,8 ja leppis 37. kohaga.

Vahepeal nii tervisega kimpus olnud kui ka lapse sünnitanud Domratševa kommenteeris oma tagasitulekut: "Ma ei oodanud midagi sellelt võistluselt ning mul pole ka kogu hooajale mingeid ootusi. Eesmärk on sel hooajal lihtsalt tulla tagasi võistluskaruselli ja tunda siin valitsevat õhkkonda. Üritan järgmistel etappidel teha oma tööd ja proovida paremaks saada."

NB! Videointervjuud on inglise ja soome keeles.