Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon esitas elutööpreemia kandidaadiks Tõnu Pääsukese

Tõnu Pääsuke (Foto: ERR)

Tõnu Pääsuke on Eesti laskesuusaajaloo üks silmapaistvamaid treenereid ning ala arendajaid. Tema pea et poole sajandi pikkune treeneritöö erinevate vanuseklasside ning tasemete sportlastega on toonud Eestisse hulgaliselt medaleid tiitlivõistlustelt ja aidanud kaasa sellele, et üles on kasvanud terve koolkond spordipisikuga nakatunud inimesi.



Eveli Saue, Pääsukese üks nimekamaid õpilasi, sõnab, et ilma Pääsukeseta oleks tema sporditee kindlasti kujunenud teistsuguseks. “Tõnu pidas alati silmas noorte terviklikku arengut – oluline ei olnud mitte noorteklassi medalid, vaid pigem järjepidev areng ka inimesena. Trenni tehti küll kõvasti ja isuga, kuid see ei muutunud kunagi ainsaks eesmärgiks,” jagub Sauel treeneri kohta vaid kiidusõnu. Samuti toob Saue esile, et Pääsukese tugevus on suunata sportlasti püstitama julgeid eesmärke ja nende poole ka püüelda. “Usun, et Tõnu Pääsuke väärib oma aastatepikkuse tööga laskesuusatamise arendamisel riiklikku spordi elutööpreemiat,” sõnab Saue kokkuvõtlikult.



Aastatel 1992-1994 oli Tõnu Eesti laskesuusatamise koondise peatreener ja just sellest ajast on pärit Eesti laskesuusatamise parim tulemus olümpiamängudelt (Lillehammer 1994). Alates 2008. aastast on Pääsuke töötanud Eesti juunioride koondise peatreenerina, kus tema edukat tööd näitavad paljud kõrged tulemused juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Nende seas Tuuli Tomingase ja Rene Zahkna individuaalsed medalid ning pronksmedalid teatesõitudest. Samuti on just Pääsukese õpilane olnud Eesti läbi aegade edukaim laskesuusataja Kaija Helinurm (Parve).



Õpilaste nimistu, kellest Tõnu Pääsuke on maailmaklassi laskesuusatajad ning rahvuskoondise liikmed vorminud, on väga pikk: Kaija Parve, Even Tudeberg, Urmas Kaldvee, Olaf Mihelson, Kristjan Oja, Merle Viirmaa, Eveli Saue, Kadri Lehtla, Martten Kaldvee, Johanna Talihärm, Martin Remmelg, Johan Talihärm, Meril Beilmann, Tuuli Tomingas jpt.



Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon teeb ettepaneku tunnustada riigi spordi elutööpreemiaga Tõnu Pääsukest väga pikaajalise tegevuse ja silmapaistvate tulemuste eest laskesuusatamise treeneri ja ala arendajana.