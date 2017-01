Fourcade võttis hooaja üheksanda võidu, Zahknale 69. koht

Rene Zahkna (Foto: Hendrik Osula)

Tänavu üheksanda individuaalse võidu saanud prantslasele järgnesid austerlane Julian Eberhard 18 ja norralane Emil Hegle Svendsen 39,7 sekundi suuruse kaotusega. Kogu esikolmik läbis tiirud puhtalt.

Eestlasi oli stardis kolm, kellest keegi ei pääsenud 60 parema hulka, mis viinuks jälitussõitu. Rene Zahkna sai 69. (+2.39,2; 1+0), Kalev Ermits 93. (+3.43,0; 4+0) ja Martin Remmelg eelviimase ehk 106. (+4.51,3; 3+2) koha.

Enne võistlust:

Eestlasi on täna rajal kolm: Kalev Ermits stardib numbri all 46, Rene Zahkna number on 61 ning Martin Remmelga number on 89. Kokku läheb täna rajale 107 meest. Enne Rene Zahknat läheb rajale MK-sarja üldliider, prantslane Martin Fourcade, kes on sellel hooajal võtnud juba kaheksa individuaalset etapivõitu.

Enne tänast sprinti on Fourcade'il MK-sarjas koos 610 silma, teisel kohal oleval venelasel Anton Šipulinil on 379 punkti ning viimasel individuaaldistantsil Oberhofis võidutsenud sakslasel Simon Schemppil 370 punkti. Ainsa eestlasena on punkte (20) kogunud Kauri Kõiv, kes on sellega 59. kohal.