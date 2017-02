ERR Hochfilzenis | Tobreluts: hea tulemuse nimel ei tohi me lasketiirus eksida

Austrias Hochfilzenis toimuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel oli täna kavas naiste 7,5 km sprint, kus kolm möödalasku teinud Johanna Talihärm sai 101 osaleja seas parima eestlannana 87. koha.

"Talihärm alustas kahe möödalasuga ja kuigi tabamused olid lähedal, siis see meid ei aita," ütles Eesti koondise treener Indrek Tobreluts ERR-ile. "Ta tuli MM-ile teiselt mandrilt ning ka treeningud on näidanud, et ajavahe tõttu ei pruugi ta vormis olla. Rajal ei olnud Talihärm kõige hullem, kuid jälitussõitu oleks teda viinud vaid hea laskmine."

Teistest eestlannadest sai Kadri Lehtla 93. ja Kristel Viigipuu 97. koha. Seejuures eksisid mõlemad tulejoonel kaks korda. "Ei saa öelda, et nad oleksid tulejoonel ebaõnnestunud, kuid kui me tahame teha korralikku sooritust, siis ei tohi me endale ühtegi eksimust lubada," tõdes Tobreluts. "Lehtla on suusarajal paraku oma keskmisest tasemest minuti kaugusel, mille põhjuseid me võime aimata, kuid ma ei sooviks sellest rääkida."

Kuna eestlannad jälitussõitu ei pääsenud, siis saavad nad nüüd rahulikult järgmisel nädalal toimuvaks 15 km individuaalvõistluseks harjutada. "Lehtla on tiirudes näidanud head laskekindlust," sõnas Tobreluts. "Eeldused paremateks tulemusteks on olemas."

Homme peetakse Hochfilzen meeste 10 km sprint, kus Kauri Kõiv stardib teises, Roland Lessing kolmandas ning Kalev Ermits neljandas grupis. "Siin on tugevad rajad ja tingimused kõigile võrdsed. Gruppides suuri erinevusi ei ole, seda tõestas täna Gabriela Koukalova, kes võitis kulla viimasest stardigrupist alustades," kommenteeris Tobreluts, kes tulemusi ennustada ei taha. "Peame keskenduma oma tegemistele. Kui kaotuste puhul on suusad head ja märgid kukuvad, siis tuleb tunnistada, et teised olid tugevamad. Vaatame võistluse käiku ja ütleme siis, kas õnnestusime või mitte."