Domratševa: ainus eesmärk on saada võistlustunnetus tagasi

Kaheaastase pausi järel võistles sel nädalavahetusel taas ka üle-eelmise hooaja laskesuusatamise MK-sarja võitnud kolmekordne olümpiavõitja valgevenelanna Darja Domratševa, kes lõpetas sprindi ja jälitussõidu neljandas kümnes.

"Ainus eesmärk sel hooajal on saada tagasi võistlustunnetus ja et ma selle oma kehasse tagasi saaks," sõnas Domratšev intervjuus ETV-le. "Need tulemused on, mis nad on. Üritan teha oma tööd järgmistel võistlustel ning minna järjest paremasse hoogu.