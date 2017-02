ERR Hochfilzenis | Kõiv: lisapadrunite laadimiseks pidin meelega mööda laskma

Homme algavad Austrias Hochfilzenis laskesuusatamise maailmameistrivõistlused, kus esimese alana on kavas segateatesõit.

Eesti neliku moodustavad Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kauri Kõiv. Neist viimase arust sobib segateade ideaalselt võistluste avastardiks. "Sellega on hea ennast käima tõmmata. Seetõttu kohe nõustusin, kui seda kohta mulle pakuti," ütles Kõiv, kes võistluseks kindlat sihti pole paika pannud, ERR-ile. "Eesmärki on raske seada, sest teatevõistluses sõltub kõik sellest, kui tugev on nõrgim lüli."

Kõiv usub, et on MM-iks suutnud saavutada tippvormi. "Itaalias toimunud viimane laager õnnestus igati," sõnas Kõiv. "Seal valitsesid head ilmastikuolud ning sain tiirus suusatöö pealt harjutada kiiret ja rütmiga laskmist. Tänasel treeningul laskmine sujus üllatavalt normaalselt ja selleks, et varupadruneid laadida, pidin sihilikult mööda laskma."

Kogu hooaja käigus on eestlaste murelapseks olnud suusakiirus. "See võib mul praegu olla selle aasta parim," avaldas Kõiv lootust. "Aga palju sa ikka 33-aastast meest suusasõidus enam paari nädalaga arendad."