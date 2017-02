ERR Hochfilzenis | Kauri Kõiv: võtsin aega, et märgid kindla peale alla saada

Hochfilzenis jätkuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel neljapäeval sõidetud meeste 20 km pikkusel tavadistantsil tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele ameeriklane Lowell Bailey. Parima eestlasena sai Kauri Kõiv 30. koha.

„Laskmine oli suhteliselt okei," sõnas Baileyle 3.43,1 kaotanud Kõiv intervjuus ERR-ile. "Tiirudes läks aega, rajal oli suhteliselt raske. Võtsin nimelt rohkem aega, et kindla peale märgid alla lasta. Pehme rada, küllaltki raske oli.“

Tavapäraselt alustad sa päris kiiresti, täna võib-olla mitte nii kiiresti. Kas see oli taktikaline käik, et jõudu säästa või see kukkus nii välja? „Eks väike selline plaan oli rahulikumalt alustada," tõdes Kõiv. "Natuke ootasin ka seda, et Fourcade tagant tuleks ja saaksin rongi peale ja lihtsamalt lasta, aga raja peal oli erinevus päris suur. Ma proovisin Martin'iga enda jaoks natuke tempot sünkroniseerida, kohe hakkas raske ja sellest taastumine võttis kurvi lõpuni aega."

"Palavus hull ei ole, lihtsalt rada läheb pehmeks ja suusk ei libise enam nii kiiresti," jätkas Kõiv. "Sellist jõudu on rohkem vaja, et suusk libisema saada."

Puhtalt sõiduga oli su kaotus Fourcade'ile veidi üle kolme ja poole minuti. Mis sa selle peale kostad? "Väga õnnelikuks ei tee, parematel päevadel on see kaotus jäänud kahe-kahe poole minuti peale. Täna on selline päev, pole midagi teha."