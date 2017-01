TÄNA OTSE | Dahlmeier jahib kodupubliku ees hooaja neljandat individuaalset võitu

Laura Dahlmeier (Foto: AFP/Scanpix)

Taas on võistlustules Oberhofi sprindi ja seega ka jälitussõidu vahele jätnud Laura Dahlmeier, kes hoidis enne etapi algust MK-sarja liidrikohta. Enne tänast ühisstarti on liidriks 419 punkti kogunud tšehhitar Gabriela Koukalova ning teine soomlanna Kaisa Mäkäräinen (414). Dahlmeier on 410 silmaga kolmas.

Ülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader.