Koukalova võttis Oberhofist teise esikoha

Gabriela Koukalova (Foto: AFP/Scanpix)

Teisena lõpetas kodupubliku lootus Laura Dahlmeier, kes ainsa möödalasu tegi kolmandas tiirus ja kaotas Koukalovale lõpuks 31,5 sekundiga.

Tšehhitaride rõõmu suurendas aga teistkordselt MK-sarjas poodiumile pääsenud Eva Puskarcikova, kes sarnaselt Koukalovale tiirudes ei eksinud ja kaotas kaasmaalannale 45,4 sekundit. Puskarcikova oli kolmas ka Pokljuka jälitussõidus.

Tiheda heitluse neljanda koha nimel pidasid maha kasahhitar Galina Višnevskaja (1; +1.11,6), ukrainlanna Julia Džima (3; +1.26,) ja sakslanna Franziska Hildebrand (2; +1.14,0).

Soome suurlootus Kaisa Mäkäräinen eksis tiirudes lausa seitse korda, sealjuures neli korda esimeses tiirus, aga lõpetas kokkuvõttes ikkagi kaheksandana (+1.39,9).

Enne võistlust:

Taas on võistlustules Oberhofi sprindi ja seega ka jälitussõidu vahele jätnud Laura Dahlmeier, kes hoidis enne etapi algust MK-sarja liidrikohta. Enne tänast ühisstarti on liidriks 419 punkti kogunud tšehhitar Gabriela Koukalova ning teine soomlanna Kaisa Mäkäräinen (414). Dahlmeier on 410 silmaga kolmas.

Ülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader.