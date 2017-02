ERR Hochfilzenis | Pressikonverents kujunes Fourcade’i ja venelaste sõneluseks

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlused Hochfilzenis algasid segateatesõiduga, kus kuldmedali võitis Saksamaa nelik, hõbemedalile tuli Prantsusmaa ja pronksile Venemaa. Võistlusjärgsel pressikonverentsil olid aga suurima tähelepanu alla Martin Fourcade ja Venemaa koondis.

Nimelt tekitas palju kõmu viimases vahetuses toimunu, kui Fourcade sai vahetuse üle Quentin Fillon Maillet’lt ja Venemaal saatis detsembri lõpus dopingukeelu alt vabanenud Aleksandr Loginov rajale Anton Šipulini. Fourcade jäi pisut passima, vaatas otsides selja taha ja liikus vasakule Loginovi suunas. Venelase kõrvale jõudes tundus otsepildis, et Fourcade müksas Loginovi. Juhtunut saab vaadata videost.

Selle intsidendi tõttu otsustasid venelased lilletseremoonial Fourcade’i kätt mitte suruda.

"Meie koondis on üks suur perekond ja kui keegi käitub ühe pereliikme suhtes poliitiliselt ebakorrektselt, tunnen ka mina end halvasti. Me kõik toetame üksteist," selgitas Šipulin pressikonverentsil, miks tema Fourcade’il kätt ei surunud. "Võime kõik videost vaadata, mis vahetusalas toimus. Kogu võistluse ajal oli mitmeid olukordi, kus Prantsusmaa koondise liikmed olid Loginovi suhtes ebaviisakad, see polnud väga ilus."

"Nagu ütlesin enne, on meie tiim suur perekond ja kui keegi käitub meist ühe vastu halvasti, tunnevad kõik end kehvasti. Soovin, et kõik sportlased, mitte ainult Fourcade, käituksid aumehelikult ja oleksid viisakad," lisas Šipulin.

"Ma ei teinud enda arvates võistluse ajal Loginovile midagi," vastas Fourcade. "Kui tegin, poleks Prantsusmaa sellel kohal. Nädal tagasi palus Venemaa laskesuusaliidu president IBU-lt, et nad teeksid erandi ja karistaksid mind selle eest, et ma kirjutasin internetis Loginovi kohta. Ja nüüd ei surunud nad poodiumil mu kätt."

Nimelt oli Loginovil 25. sünnipäev ja Venemaa alaliit postitas sotsiaalmeediasse õnnesoovid, mida Fourcade kommenteeris. "Kirjutasin lihtsalt, et Loginovil oli kaheaastane võistluskeeld ja seda ei tohi unustada. Selle eest tahtis Venemaa, et mind karistataks," rääkis Fourcade. "Ma ei ole enda meelest halb inimene. Väärin austust, kuna võitlen puhta spordi eest. Mind on viimasel ajal väga palju solvatud, aga see ei huvita mind. Tegin täna hea võistluse, kogu tiim võistles hästi ja oleme hõbemedaliga rahul. Olen natuke kurb, et me räägime praegu spordivälistest asjadest."

Venemaa ajakirjaniku küsimusele, kas tema arvates on nüüd Fourcade’i ja Venemaa vahel alanud uus külm sõda, vastas prantslane: "Minu meelest oli külm sõda USA ja Venemaa vahel. Andsin võistluses endast parima ja mul pole probleeme ühegi MK-sarjas võistleva sportlasega. Kui inimesed on minu vastu lugupidamatud, sest ma võitlen puhta spordi eest, on see nende enda valik."