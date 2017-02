ERR Hochfilzenis | Tobreluts segateate 21. kohast: oli selline lahtisõit

Eesti laskesuusatajad alustasid maailmameistrivõistlusi Hochfilzenis segateatesõidu 21. kohaga. Võitjakoondisele Saksamaale jäi Eesti alla 5.25,3-ga.

„Päris selline võistlus ei olnud, nagu lootsime, aga kuna me rahvuste karikal seal 19.-20. positsioonil võitleme, siis selline see keskmine tase hetkel on,“ tõdes koondise treener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile.. „Kui sportlaste sooritusi eraldi võtta, siis Kadri (Lehtla - toim.) tegi lamadestiirus väga hea soorituse ja hoidis väga head positsiooni. Püstitiirus kaks lisapadrunit – ei olnud ka veel mitte midagi halba, korralik esimene etapp. Sõidukiirus on olnud samal tasemel nagu jaanuarikuus, seda paranemist, mida lootsime, ei ole tulnud. Ehk oli lahtisõiduna hea start, loodame, et läheb natuke paremaks.“

„Johannal (Talihärm) oli esimeses lamadestiirus tugevam tuul ja väga paljud naised olid hädas ning käisid trahviringidel. Johanna pääses lisapadrunitega, aga ei reageerinud vasakult poolt tugevamale tuule ja kõik lasud olid kella kolme-nelja peal äärel. Selline see meie ala on, peab jälgima väliseid tegureid,“ tunnistas Tobreluts.

„Rene (Zahkna) tegi oma vahetuses hea laskmise, Kauri (Kõiv) muutus natuke lohakaks. Oli võitlus 17. koha peale ja ees sportlased ei eksinud, ma arvan, et Kauri hakkas lisapadrunitel kiirustama ja see viimane lask ei oleks enam midagi määranud.“

Kokkuvõttes sellist loodetud 15. koha piirimail võistlust ei tulnud, aga samas ei ole ka mitte midagi väga katki? „Jah, selline lahtisõit. Kauri näitas rajal head kiirust, mis lubab individuaalvõistlusel loota vähe rõõmsamat päeva.“

„Homme toimub naiste sprint ja ülehomme meeste sprint, homme lähevad sõitma Johanna, Kadri ja Kristel (Viigipuu - toim.). Seda, mis sealt välja kukub, näitab homne päev.“ Eelkõige ootame siis mõlemast sprindist, et oleks keegi, kes pääseks ka pühapäevastesse jälitussõitudesse? „Jah, see võiks olla miinimumeesmärk, et oleks pühapäeval põhjust meie sportlastele kaasa elada.“