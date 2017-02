ERR Hochfilzenis | Johanna Talihärm: enesetunne on tunduvalt parem

Laskesuusatamise MM-il Hochfilzenis esimesel individuaalalal ehk naiste 7,5 km sprindis 87. kohaga leppinud Johanna Talihärm loodab kolmapäeval 15 km tavadistantsil parema tulemuse teha.

Talihärm tuli Austriasse otse USA-st ning ajavahe andis alguses tunda, nüüdseks on ta aga jõudnud rohkem ära harjuda. "Ühe koha peal olek aitab ikka rohkem kaasa kui reisimine," sõnas Talihärm ERR-ile. "Enesetunne on tunduvalt parem, silmad ei valuta enam peas, kui hommikul ärkan. 87. koha võiksin üle sõita."

Mida see tähendab, jõudmist 40. koha piirimaile? "Eesmärgid on kindlasti sinna suunas, ega see 86. koht mind väga palju ei rahuldaks ka," tunnistas ta. "See tiir on siin päris keeruline tiir. Arvan, et kõikide naiste peale tuleb päris palju eksimusi. Arvan, et mõni üksik eksimus on lubatud, aga ideaalis üritaks ka neid vältida."

"Olen teada-tuntud aeglane alustaja. Kui on pikem distants, vast saab siis lõpupoole paremini käima," lisas ta.