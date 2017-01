Zahkna tegi IBU karikasarjas oma karjääri parima tulemuse

Rene Zahkna (Foto: Joosep Martinson)

Kindlad punktikohad ja seega ka kindla edasipääsu homsesse jälitussõitu tagasid täna endale Rene Zahkna ja Johan Talihärm, kes saavutasid tänasel 10 km sprindietapil vastavalt 13. ja 20. koha. Zahkna jaoks on tegemist täiskasvanute vanuseklassi kõrgeima individuaalselt välja sõidetud kohaga IBU karikasarjas. Zahkna varasem kõrgeim koht pärineb kahe hooaja tagusest ajast ja oli sprindietapi 19. koht.



Mõlemal noorsandil tuli täna kahe tiiru peale vastu võtta kolm möödalasku. Kui Zahkna läbis esimese tiiru puhaste paberitega, siis Talihärm jäi koondisekaaslasele alla ning oli sunnitud minema ühele trahviringile. Teises tiirus aga eksis Zahkna kolmel korral, Talihärm kahel. +2.09 kaotust võidu võtnud venelane Loginovile (24.34; 2), sai Zahkna täna kõrge 13. koha; Talihärmale 20. koht (+2.20,2). Numbri alt 101 startinud Tarvi Sikk lõpetas täna 86. kohal (+6.10,5; 4). Tähele tasub panna ka, et laskekiiruselt on meie mehed esimeste seas. Esimeses tiirus oli Zahkna laskekiiruselt päeva neljas mees, teises tiirus aga näitasid päeva kolmandat aega nii Johan Talihärm kui ka Tarvi Sikk.



Meeste jälitussõit on kavas homme kell 13.30.