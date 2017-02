ERR Hochfilzenis | Fourcade: sellistel päevadel tahad enda vanemaid tänada

Laskesuusatamise MM-il Hochfilzenis võitis meeste 12,5 km jälitussõidu prantslane Martin Fourcade, MK-sarja üldliidrile oli see esimene kuldmedal neilt maailmameistrivõistlustelt.

"Olen sel hooajal nii palju võitnud, ootasin kulda ka MM-ilt," sõnas hooaja 11. võidu võtnud Fourcade ERR-ile. „Aga ma tunnen enda spordiala ja tean, kui raske on medaleid võita. Olin enda MM-i algusega väga rahul, aga teadsin, et vajan ka seda kulda, et olla päris rahul."

"See oli imeline võistlus suurepärase publikuga ja täiuslike tingimustega rajal, ilus sinine taevas," lisas Fourcade. "Sellisel päeval tahad tänada enda vanemaid, et nad ostsid sulle esimese paari suuski, kui olid laps."