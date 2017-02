VAATA OTSE | Kas Eesti laskesuusanaiskond teeb MM-il hooaja parima sõidu?

Kadri Lehtla (Foto: AFP/Scanpix)

Tänavusel hooajal on seni olnud kolm teatesõitu ning kõik need on võitnud Saksamaa nelik. Tiitlikaitsjana läheb täna rajale Norra naiskond.

Eestlannadel on 23 naiskonna seas 21. stardinumber. Esimest vahetust sõidab Kadri Lehtla, teist hooaja avastarti tegev Meril Beilmann, kolmandat Johanna Talihärm ja ankrunaine on Kristel Viigipuu.

Enne võistlust:

Sel hooajal pole Eesti naiskonnal väga hästi läinud – seni pole kordagi meie viimase vahetuse sõitja rajale pääsenud. Pokljukas läks kirja 22. ning Rupoldingus ja Anterselvas 23. koht.

Eelmise aasta MM-il Oslos Eesti teatenaiskonda välja ei pannud, kaks aastat tagasi Kontiolahtis saadi 16. koht. Viimaste aastate parima sõidu tegi Eesti naiskond 2015. aastal Oslo MK-etapil, lõpetades sõidu 12. kohaga. Toona kuulusid nelikusse Lehtla, Talihärm, Viigipuu ja Darja Jurlova.